Край на лятото: След 38 градуса нахлува нов студен фронт

Пиксабей

И все пак есента идва.

"След студеното утро и сланите тук-там в планините ни очаква ново повишение на температурите.

В петък и събота са възможни стойности до 38 градуса по Целзий в ниските части на Дунавската равнина.

След това нов фронт, ново застудяване и нови слани в планините.. Идва есен, не лято !, пише Метео Балканс.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!