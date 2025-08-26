Край на лятото: След 38 градуса нахлува нов студен фронт
Пиксабей
И все пак есента идва.
"След студеното утро и сланите тук-там в планините ни очаква ново повишение на температурите.
В петък и събота са възможни стойности до 38 градуса по Целзий в ниските части на Дунавската равнина.
След това нов фронт, ново застудяване и нови слани в планините.. Идва есен, не лято !, пише Метео Балканс.
