Край на мобилните телефони в училищата от януари

Очаква се през януари да влезе в сила забраната за използването на мобилни телефони в училищата с приемането на второ четене на Закона за предучилищното и училищното образование. Това каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев в село Търнава, община Бяла Слатина.

По думите му към момента, преди окончателното влизане на закона, вече около 800 училища са приели забраната по решение на училищните ръководства, предаде БТА.

Вълчев е в Търнава за откриването на нов физкултурен салон в Основно училище "Христо Ботев", както и за среща с учители от община Бяла Слатина.

