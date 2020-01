Край на олимпийската мечта за България

Трафик Нюз

Волейболистите се бориха, но преклониха глава пред Германия в Берлин

Българският национален отбор по волейбол няма да играе на олимпийските игри в Токио. В полуфинала на последната квалификация в Берлин нашите се бориха мъжки, но бяха победени от домакина Германия с 1:3 гейма. Въпреки поражението отборът на Силвано Пранди заслужава само суперлативи за игрите и борбата, която показа в германската столица. Нашите спечелиха три мача в групата, побеждавайки Франция и европейския шампион Сърбия, както и Нидерландия, но не им стигнаха силите срещу домакините. На финала Германия ще играе утре срещу Франция, която обърна Словения от 0:2 до 3:2 в другия полуфинал.

В първите два гейма нашите имаха огромни проблеми със сервиса на Германия и мощните атаки на Грозер. И двете части минаха по идентичен начин. Домакините се откъсваха с няколко точки, нашите успяваха да се доближа, но не можаха да направят обрат. В третия гейм мачът вървеше точка за точка, но след 18:18 лъвовете дръпнаха и затвориха частта, благодарение на отличните изяви на капитана Виктор Йосифов в нападение. Четвъртият гейм започна равностойно, но германците отново се откъснаха за 15:11. Българите изравниха за 17:17 с добри сервиси на Мартин Атанасов и Розалин Пенчев, но оттам домакините отново взеха аванс, който съумяха да удържат до края.

БЪЛГАРИЯ - ГЕРМАНИЯ 1:3 (20:25, 23:25, 25:20, 23:25)

БЪЛГАРИЯ: Георги Сеганов, Цветан Соколов, Тодор Скримов, Мартин Атанасов, Светослав Гоцев, Виктор Йосифов - Теодор Салпаров-либеро

Старши треньор: СИЛВАНО ПРАНДИ

ГЕРМАНИЯ: Лукаш Кампа, Георг Гроцер, Кристиян Фром, Денис Калиберда, Тобиас Крик, Антон Бреме - Маркус Щоервалд-либеро

