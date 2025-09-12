Край на пенсиите в лева от тази да обяви НОИ

Националният осигурителен институт (НОИ) е напълно готов за въвеждането на еврото от 1 януари 2025 г., когато всички разплащания ще се извършват единствено в европейска валута.

Това заяви управителят на институцията Весела Караиванова на информационна среща в Благоевград, съобщи bTV.

От 1 юли тази година пенсиите и обезщетенията се изплащат с двойно обозначение – в лева и в евро. Превалутирането винаги е в полза на гражданите. Така минималната пенсия от 630,50 лева съответства на 322,37 евро, а максималната от 3400 лева – на 1738,40 евро.

Караиванова подчерта, че преходът ще бъде автоматичен и няма да се изисква пенсионерите или получателите на обезщетения да подписват нови документи или да откриват нови банкови сметки. От началото на следващата година банкоматите и пощенските клонове ще изплащат само евро. През първия месец обаче ще бъде възможно доплащане и в лева, ако не достигат еврови банкноти.

Няма да има загубени средства

„Нито едно плащане – за пенсии, болнични, майчинство или обезщетения за безработица – няма да бъде намалено или загубено“, увери Караиванова. По думите ѝ НОИ управлява близо 28 млрд. лева, от които над 24 млрд. са за пенсии на повече от два милиона души.

Информационна кампания за гражданите

Управителят на НОИ обяви, че информационната кампания ще продължи и след официалния ѝ край в края на октомври – толкова дълго, колкото има нужда от разяснения. Освен чрез регионалните поделения, ще се разпространяват и специални брошури с обяснения за разликите между левови и еврови банкноти, за да се избегне объркване, особено сред възрастните хора.

Подготовка от 2020 г.

Караиванова подчерта, че подготовката за прехода е започнала още през 2020 г., а въвеждането на еврото е ключов приоритет в стратегията на институцията. „Зад статистиката стоят съдбите на нашите родители, на майките, които отглеждат децата си, и на всички, които разчитат на навременно изплащане на обезщетенията“, посочи тя.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!