Край на ремонтите по пътищата към черноморските курорти и граничните пунктове с Гърция през лятото

снимка: АПИ

По участъците от републиканските пътища, водещи към черноморските курорти и граничните пунктове с Гърция, през лятото се спират ремонтните дейности на пътните настилки. Целта е повишаване безопасността на движение, по-бързо и удобно пътуване на всички, тръгнали за ваканция към Черно море и морските курорти в съседна Гърция, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

За да не затруднява трафикът планираното за тази вечер от 20 ч. ограничаване на движението до 7 ч. утре сутрин за извършване на асфалтови работи на път I-9 - от края на град Обзор до Слънчев бряг /от 172-и до 203-и км/, няма да бъде въведено. Ремонтните дейности ще бъдат извършени на по-късен етап, когато трафикът в района е по-слаб и няма да се затруднява пътуването на гражданите, посочват от АПИ.

Редактор "Екип на Петел",

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