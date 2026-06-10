Край на синята трудова книжка

кадър: БНТ

88 години след въвеждането им в България, хартиените трудови книжки официално „излязоха в пенсия“ от първи юни. Информацията за трудовите правоотношения на служителя и работодателя вече ще се съхранява дигитално. От НОИ обаче напомнят, че синята трудова книжка трябва да се пази, защото остава официален документ за пенсиониране за всички, които са започнали работа преди 2025 година.

За Диана Иванова от Русе малката синя книжка не е просто документ, а архив на 37-годишния ѝ професионален път.

„В 90-та година, пълна безработица, много съкращения, първата ми работа беше с връзки, работник кухня. И там започвам за един месец със 185 лева, на втория месец ми е 230 лева заплата. После вече ставам възпитател. Всичко това е отразено тук в книжката.“, каза в ефира на БНТ Диана Иванова.

Въпреки че с един клик Кремена Митева вече може по-лесно да проследи трудовата си история, изпитва носталгия към хартиената книжка.

Кремена Митева, отдел „Човешки ресурси“: „Всичко е подредено по хронология. Когато влязох с ПИК-а в профила си в НАП, не видях смяна на длъжност, промени на заплати. Виждам само последната актуализация.“

Васил Петров е имал едногодишен срок да оформи и върне хартиените книжки на 215 лекари и медицински персонал в онкологичния център в Русе. Убеден е, че дигитализирането им ще намали риска от изгубени или грешни данни. Но като минус посочва липсата на достатъчно информация за новопостъпилите служители.

Васил Петров, главен счетоводител в КОЦ – Русе: „Създава леки затруднения, защото не можем да видим къде е работил, какъв му е осигурителният стаж, ще трябва да го караме да ходи в НАП-а, да се вади удостоверение.“

За служители и работодатели притесненията от пробив в електронния регистър остават. За да се презастрахова Кремена Митева, която ръководи отдел „Човешки ресурси“, е направила копия от трудовите книжки на всички служители, за да е сигурна, че данните няма да изчезнат.

Кремена Митева, отдел „Човешки ресурси“: „Евентуално ако нещо стане, може да се обърнат към мен и аз да им извадя при кои работодатели са работили, къде е, за какъв период от време. Всичко това съхранявам в досиетата на служителя.“

За младите, които тепърва започват професионалния си път, трудовият стаж вече няма да се доказва с печати върху хартиени страници, а през електронния регистър.

Редактор "Екип на Петел",

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