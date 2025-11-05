Край на скъпите коли втора ръка

Пиксабей

След дълго поскъпване, пазарът на употребявани автомобили в Европа показва признаци на охлаждане. Според последните данни на Института за автомобилни изследвания, европейският индекс на цените на едро (AUTO1) е спаднал от 140,9 през август до 140,1 през септември – трети пореден месец на понижение.

Въпреки това, от началото на 2025 г. индексът все още отчита общ ръст от 3,6%, а на годишна база – увеличение с 2,4%.

През третото тримесечие на 2025 г. цените при различните категории показват следната динамика:

Бензинови автомобили: -2,5%

Дизелови: -1,3%

Хибридни: +0,3%

Електрически: +1,5%

Индексът AUTO1 отразява движението на цените на едро на употребявани автомобили в Европейския съюз, базиран на анализ на над 5 милиона сделки. Базовата стойност е 100 пункта (януари 2015 г.), а всички следващи стойности се изчисляват спрямо нея.

Спадът през последните месеци се тълкува като първи сигнал за нормализиране на автомобилния пазар след дълъг период на високи цени, недостиг на нови коли и инфлационен натиск.

