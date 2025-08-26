Край на спора: Може ли киселото мляко да бъде замразено

Кадър Ютуб

Киселото мляко не е на същото ниво като хляба, млякото и яйцата, но определено е сред основните продукти за българина. То е не само универсално - използва се като основа за сосове, смутита и сладкиши, но е и сред любимите храни, пише Флагман.

"Киселото мляко е добър източник на калций за укрепване на костите, но и за здравето на червата заради добрите бактерии, които съдържа“, казва диетологът Кери Ганс. То може да бъде и източник на протеини. Въпреки качествата си, то често остава забутано някъде в хладилника и когато го видите отново, забелязвате, че е с изтекъл срок на годност.

Това, разбира се, повдига някои въпроси, като например: Добре ли е да се яде кисело мляко след изтичане на срока му на годност и кое е най-лошото, което може да се случи, ако ядете кисело мляко с изтекъл срок на годност? По принцип, следващия път, когато намерите кисело мляко с изтекъл срок на годност, не го изхвърляйте, защото датата „най-добър до“ не означава, че е с изтекъл срок на годност, а че е най-добре да се използва до посочената дата.

„Голяма част от това се свежда до качеството, а не до безопасността“, казва от своя страна д-р Бенджамин Чапман, професор от Университета на Северна Каролина. По принцип датата, отпечатана върху киселото мляко, означава само до кога производителят гарантира, че качеството на киселото мляко е на най-високо ниво. Накратко, можете да ядете кисело мляко дори след изтичане на срока му на годност.

„След изтичане на срока на годност то ще стане по-кисело поради ферментацията“, казва Чапман и пояснява: Това обаче не означава, че е безопасно да се яде кисело мляко, което е престояло в хладилника с месеци. Обикновено можете да ядете неотворено кисело мляко около месец след изтичането му.

Ако отворите киселото мляко и го оставите в хладилника, то може да издържи най-много седмица. Това е особено вярно, ако сложите лъжица в устата си и след това в киселото мляко, защото по този начин повече микроорганизми и бактерии от устата ви попадат в киселото мляко.

Нещата са прости, казва Чапман, помиришете киселото мляко, ако мирише лошо, изхвърлете го. Ако мирише добре и има лош вкус, изхвърлете го също. Ако вкусът и миризмата са добри, можете да го ядете.

Какво може да ви се случи, ако ядете развалено кисело мляко?

„Ако ядете кисело мляко, което е било затворено, това ще предизвика разстройство в червата ви, но едва ли ще се случи, защото ще разпознаете, че не е добро по вкуса. Ако ядете развалено кисело мляко, което е било отворено в хладилника, което също е малко вероятно да се случи поради вече споменатата причина, можете да получите диария, спазми и повръщане“, обяснява Ганс.

Веднага щом го вземете от магазина, сложете го в хладилника. Опитайте се да не държите отвореното кисело мляко повече от няколко дни в хладилника. Ако прецените, че сте купили повече кисело мляко, отколкото можете да изядете в обозримо бъдеще, замразете го. Според Ганс киселото мляко може да остане замразено за месец или два, без да промени вкуса си след размразяване.

