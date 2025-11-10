Край на спора: Подов или стенен климатик е по-добър за зимата

Кадър ИИ

За отопление през зимата подов климатик е по-добър, защото разпределя топлия въздух равномерно отдолу нагоре, като по този начин затопля помещението ефективно. Стенните климатици са по-подходящи за охлаждане, тъй като студеният въздух естествено се движи надолу.

Подови климатици

Предимство: Ефективни са за отопление през зимата, защото топлата въздушна струя се разпределя от пода към тавана.

Приложение: Подходящи са за по-големи помещения, където се цели равномерно затопляне.

Стенни климатици

Предимство: Проектирани са да работят добре за охлаждане, тъй като студеният въздух се спуска надолу.

Приложение: Идеални за по-малки помещения, тъй като не заемат място на пода и често имат дискретен дизайн.

Изборът зависи от вашите нужди: ако търсите ефективно отопление през зимата, подов климатик е по-подходящ. Ако основната ви нужда е охлаждане, или имате по-малко помещение, стенен климатик е по-добрият избор.

