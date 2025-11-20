Край на спора: Сушилна машина или електрическа сушилня "закачалка" излиза по на сметка

Кадър Пиксабей

С настъпването на студеното време, сушенето на прането ви може да се превърне в дълъг процес, отнемащ дни в студени и влажни условия.

В опит да намалят сметките си за енергия, потребителите се насочват към електрически сушилни тип "закачалка" вместо към сушилни машини, които могат да бъдат скъпи за работа.

Начело в списъка с желания на домакините е триетажен сушилник.

Цената му обаче никак не е малка - Black+Decker струва около 306 евро.

С хиляди отзиви триетажен нагряващ се сушилник е идеален за малки пространства и е проектиран да суши дрехи бързо на закрито, независимо от времето. Може да побере до две перални зареждания наведнъж.

Колко струва работата на нагряващия се сушилник на час?

За разлика от сушилната машина той изразходва много по-малко ток.

Докато нагряващите се сушилници обикновено се нуждаят от шест до десет часа, за да изсушат напълно едно зареждане, сушилните машини завършват работата за един до два часа.

Вашата сушилна машина ще струва около два до три пъти повече за работа от нагряващия се сушилник.

Едно нещо е сигурно: клиентите препоръчват да инвестирате в покривало за вашия нагряващ се сушилник, за да увеличите максимално времето за сушене и спестяванията.

