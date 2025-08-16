Край на спора Пловдив или Варна е втори по население град в България

Булфото

Спорът дали Пловдив или Варна е по-голям по население не е от вчера.

По официални данни Пловдив е по-населен - 371 536 , а Варна е трета с 345 хиляди души.

Данните обаче са за постоянен адрес.

Всъщност обаче Варна е по-населеният град с около 400 хиляди души по настоящ адрес и около 600 хиляди с туристите.

В Пловдив по настоящ адрес са около 360 хиляди души.

Разбира се, разликите са пренебрежимо малки.

