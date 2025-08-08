Край на свободната проверка на имотите ви за тежести

Пиксабей

Ограничава се възможността за проверка на имота за тежести, ако решите да купите такъв. Това предвиждат промени в Правилника за вписванията. С тях се ограничава издаването на незаверени преписи и препис-извлечения от вписани актове, като режимът на издаването им се приравнява на този, приложим от 2014 г., предаде Парите ни.



Всякакъв вид преписи ще могат да бъдат издавани само на:



1. страните, на техните преки и непреки правоприемници и праводатели, на техните представители по закон или по упълномощаване;



2. нотариуси и на техни служители;

3. адвокати, младши адвокати и на адвокатски сътрудници, вписани в регистъра на съответната адвокатска колегия;



4. частни съдебни изпълнители и на техни служители;



5. органите на съда, прокуратурата и следствието;



6. други органи и лица в предвидените от закон или този правилник случаи.



Така на практика човек, който възнамерява да придобие имот, и иска да проучи дали продавачът му е собственик и дали върху имота няма вписани права на трети лица, няма да може да получи препис.



Вдигат таксите за издаване на удостоверения за имота



Това ще може да стане като поиска справка или удостоверение от службата по вписванията за имот, за лице и за определен период. Ако това не е достатъчно, може да изиска копия от актовете от бъдещия си праводател, който има свободен достъп до тях. Накрая, може да се обърне за съдействие към нотариус или адвокат, пише в мотивите към проекта.

Сега всеки може да поиска справка за вписванията, отбелязванията и заличаванията, удостоверение за наличието или липсата на вписвания, както и препис от вписаните актове или препис-извлечение от съдържанието на всички книги и регистри.



Според вносителите на промените публичността на книгите за вписвания в последните години започнала да има обратна на целената функция. Вместо да гарантира сигурността на собствеността, нерядко се използва за постигане на противоправни цели.

Зачестяват измамите при сделки с недвижими имоти, като част от тях се извършват благодарение на възможността всеки да получи свободно информация относно имотите на друго лице, вкл. да се снабди без ограничения с незаверени копия от вписаните актове. Тази неограничена публичност на вписванията не само дава възможност за извършване на злоупотреби, но позволява прекомерен достъп до чужда лична информация, който граничи с нарушаване на правото на личен живот.



Лицата, които по закон са длъжни да декларират имущественото си състояние, правят това по определен ред и начин, който им гарантира защита. Напротив, по силата на действащия Правилник за вписванията се достъпва документирана информация за сключваните сделки, водени дела, взети ипотечни кредити и пр. за всякакви лица, които нямат задължение да оповестяват имуществото си. Нещо повече, въз основа на копие от нотариален акт на едно лице се разкрива информация и за други лица - за контрагента по сделката, за предходни придобивания и собственици и пр.

