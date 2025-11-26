Край на такса смет по данъчна оценка, ще се плаща по броя на живущите

Пиксабей

Промените в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич бяха разгледани и гласувани по време на заседанието на Общинския съвет на Добрич днес, предаде dobrudjabg.com.

Те са свързани с новия начин на определяне на таксата за битови отпадъци. Според докладната записка, внесена от зам.-кмета Станка Николова, с проекта на наредбата се очаква да се приложи по-лесно вече въведеният принцип „замърсителят плаща“, който представлява финансов стимул, както за лицата да намалят количеството на генерираните отпадъци, така и за общините да оптимизират разходите по събиране, транспортиране и третиране на отпадъците. Този принцип е мярка, която би следвало да стимулира разделното събиране, рециклирането и компостирането на отпадъците, гласи още докладната, се казва в нея. Според приетите промени определянето на таксата за битови отпадъци ще става на база брой обитатели на жилищния имот, а не на база данъчна оценка. По време на обсъждане на докладната записка бяха направени редица предложения за промени. Една част от тях бяха гласувани, докато друга част бяха отхвърлени. Едно от предлженията, напраевено от ПК „Законност и контрол”, беше лицата до 18 - годишна възраст или такива, които я навършват, в годината в която се плаща този данък, да плащат с 50% по-малък данък. Така направеното предложението беше прието.

Според докладнта законодателят е поставил в определена и императивна последователност начините на определяне размера на таксата. Следователно е предоставено на преценката на Общински съвет, кой от начините да избере в условията на оперативна самостоятелност. Проведените работни срещи и обсъжданията между общинските служители и материалите, които са предоставени от НСОРБ затвърждават мнението, че основите „брой ползватели на услугата“, „количество битови отпадъци за имота, определено съобразно броя и вместимостта на необходимите съдове за събиране на битовите отпадъци и честотата за тяхното транспортиране“ и „разгъната застроена и/или незастроена площ на недвижимия имот“, са приложими основи и достатъчно обективни, законни и справедливи. Същите могат да се приложат като основи за определяне на такса за битови отпадъци и ще съдействат за баланс между задълженията на общината да извършва ефективно и качествено услугите, без да води до сътресения и прекъсвания в предоставянето на услугите и ще е налице спазване на принципът „замърсителят/притежателят на отпадъците плаща“. Мнението на хората също клони към изчисляване на таксата на база брой жители в жилищните имоти, защото ние хората образуваме отпадъци, а не квадратурата и застроената площ на жилищата, се казва в нея. Информацията за брой ползватели е достъпна, тъй като по Закона за гражданската регистрация, гражданите имат задължение да се регистрират по настоящ адрес в регистрите на общината, а юридическите лица имат задължение да подават информация за наети лица в НАП, НОИ, НСИ, ТР и други институции от които може да се получи информация.

