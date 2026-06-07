Край на тайната на заплатите: Работодателите ще са принудени да разкриват възнагражденията още в обявата

Снимка: bTV

Днес изтича крайният срок, в който България трябва да въведе директивата за прозрачност на заплатите. Целта ѝ е да се намали неравенството в заплащането на двата пола. У нас средно мъжете получават с 12% повече спрямо жените, предава bTV.

В Европейския съюз разликата в заплащането между мъжете и жените е 11,1% в полза на мъжете. В България тя е 12%, а в Естония разликите са най-големи – 18,8% в полза на мъжете.

В Белгия разликата е най-малка – 0,8% в полза на мъжете. В Люксембург средните възнаграждения са в полза на дамите, макар и с малко – 0,8%. Източник на данните е Евростат.

С промените всеки служител ще има право да получава информация за средното възнаграждение на колегите си на същата позиция.

През годините Мария е сменяла различни работни места. При кандидатстване се е случвало да не е наясно каква е заплатата за съответната позиция.

„Първоначално на доста места не се споменава каква е заплатата. Вече, ако се стигне до предложение, тогава се коментира“, каза Мария Милицова.

С новата европейска директива това ще се промени. Документът задължава компаниите да обявяват възнагражденията още при кандидатстване за работа.

Мария приветства новите правила. От две години тя отчита финансите на настоящото си работно място и никога не се е чувствала дискриминирана, но смята, че така и тя, и нейният работодател ще са по-спокойни.

„Това ще е възможност всеки да види къде се намира, да се видят ясните критерии, по които се определят възнагражденията“, смята Мария.

Работодателят ѝ Ивайло Пандов не се притеснява от отпадането на тайната на заплатите.

„Ние избираме по качества и на една и съща позиция мъжете и жените взимат еднакви заплати“, обясни собственикът на фирма за доставка на хранителни продукти на едро.

За бизнеса обаче не е ясно как точно ще раздели категориите труд.

„Допълнителното материално стимулиране също влиза към възнагражденията. И тук ще стане малко неясно, когато един служител е достатъчно добър и искаме да го стимулираме, как тогава ще обясним на този, който не си е изпълнил нормата, и те трябва да бъдат равнопоставени?“, попита Ивайло Пандов.

У нас промените още се обсъждат.

„Съветваме работодателите да почнат да се подготвят и да определят различни категории служители по пол, по възраст. Вие, като служител, не можете да попитате колко взима конкретен ваш колега – работодателят може да ви обясни какви критерии са взети при определяне на вашата заплата“, посочи Габриела Иванова, адвокат по трудово право.

Директивата забранява и да се изисква информация за предишни възнаграждения. Все още обаче не е ясно кога точно промените ще се приложат.

Редактор "Екип на Петел",

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