Край на "вечните депутати“ - Унгария въвежда 12-годишен лимит

Пиксабей

Унгарският премиер Петер Мадяр предложи въвеждането на ограничение за работата на народните представители в парламента до максимум 12 години.

Инициативата е част от по-широк пакет от конституционни реформи. Мярката е включена в пакета от изменения, които вече са внесени за разглеждане в парламента, предаде БГНЕС.

В средата на юни управляващата партия „Тиса“, която разполага с две трети мнозинство в законодателния орган, одобри конституционна поправка, ограничаваща премиерския мандат до два четиригодишни мандата. Тази законова промяна препятства евентуалното завръщане на власт на доскорошния десен премиер Виктор Орбан, който загуби управлението след изборното си поражение през април. Орбан заемаше министър-председателския пост от 1998 до 2002 г. и повторно от 2010 г. до вота през пролетта. Съгласно новите разпоредби правото на преизбиране ще бъде ограничено и за настоящия премиер Мадяр.

Планът за въвеждане на 12-годишен лимит за упражняване на депутатски функции беше оповестен за първи път от министър-председателя преди две седмици. За разлика от ограниченията за премиерския пост, тази мярка не беше заложена в предизборния манифест на неговата политическа сила и предизвика критики сред определени обществени кръгове. Премиерът обаче подчерта, че предложението се радва на широка подкрепа, като десетки граждани са се включили с коментари и мнения в онлайн пространството.

Според Петер Мадяр новите ограничения за парламентарна дейност ще влязат в сила след следващите парламентарни избори през 2030 г., което означава, че разпоредбите няма да засегнат настоящия състав на законодателния орган.

Конституционният пакет, чието окончателно одобрение от парламента се очаква през следващите седмици, предвижда също така предсрочното освобождаване от длъжност на президента Тамаш Шуйок, който беше назначен по време на управлението на Орбан.

Допълнително се предвижда въвеждането на възрастови граници и лимит на мандатите за конституционните съдии и членовете на Върховния съд. Целта на промените е обновяване и деполитизиране на съдебната система, която според критиците на предишния режим е била попълнена с лоялни на Орбан кадри.

Редактор "Екип на Петел",

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