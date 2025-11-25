Край с Бачорски

Редактор: Недко Петров

Даниел Бачорски предприе неочакван ход в "Traitors: Игра на предатели".

Предателят гласува за себе си на последната кръгла маса и така се самоуби.

Бачорски събра 3 гласа и напусна формата преди големия финал по бТВ. С два гласа остана Коджабашев, който бе видимо изненадан от случващото се, предвид избистрените стратегии по-рано.

На изпроводяк Бачорски призна, че точно това е била и целта му - форматът да бъде спечелен от праведен.

Бизнесменът уточни, че ако по някаква случайност е бил останал сам накрая, е щял да раздели парите от наградния фонд с всички останали.

Неговото решение остави без думи другите четирима участници.

Ева Веселинова не можеше да повярва, че Бачорски се е самоубил, а Глория бе лаконична: Бачорски е най-праведен от праведните. Той се жертва в името на това да спечели праведен.

Така в първото издание на формата за финала се класираха праведните Ева, Дани Петканов, Глория и Георги Коджабашев.

Един от тях ще стане победителят след малко, и ще прибере тлъста парична сума.

