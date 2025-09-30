Край с Боби Лазаров: Предателите му видяха сметката

Кадър БТВ

Тъжна вест за феновете на пухкавия синоптик.

Боби Лазаров е "убит" от предателите в последния епизод.

"Ако бях на мястото на Предателите, щях да оставя себе си още малко време...", сподели той тъжно.

Сори, Боби - изгърмя . Тази вечер епизодът е много забавен. Непрекъснато се смея. Личи, че предателите са вече в играта и правят много интересни ходове. А праведните са гола-вода. Неве ме изненадва много приятно. Отначало се беше шашнала и правеше доста грешки, но много бързо се освести и вече играе много интересно. Направо засенчва Бачорски. А на Жорката са му скроили шапката Да видим дали ще успее да се измъкне, гласи един от коментарит.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!