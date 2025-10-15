Край с китайския мол "Калинка" в български град: Тече финална разпродажба

Кадър Шум.бг.

Китайският магазин „Калинка“ продължава своята финална разпродажба.

Магазинът бе открит от младо китайско семейство преди време.

Добрата новина е, че магазинът ще работи до края на месец октомври. Дотогава всички клиенти могат да се възползват от допълнителна 10% отстъпка на всички стоки. Летните стоки пък са с още по-голямо намаление – 20%., пише Шум.бг.

Собствениците му споделят, че остават с топли спомени от времето в Шумен и изразяват искрена благодарност към своите клиенти за доверието и приятелското отношение.

„Благодарим ви, че избрахте нашия магазин сред много други възможности. Дойдохме тук с мечта, но сме принудени временно да напуснем. За да ви благодарим за подкрепата, ви предлагаме специална оферта – 10% отстъпка, валидна до края на октомври. Надяваме се да харесате някои от нашите продукти и сме благодарни, че се запознахме с вас. Пожелаваме ви здраве и щастие“, казват те.

В магазина ще откриете широк асортимент от стоки на изключително изгодни цени – домашни потреби, ученически пособия, детски играчки, обувки и облекло за цялото семейство, чанти, козметика, бижута, аксесоари за домашни любимци и спортни артикули.

