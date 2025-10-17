Край с легендарен модел на Фолксваген

Пиксабей

Volkswagen Touareg приключва своят живот, след като производството му ще бъде прекратено през следващата година. Дългият живот на настоящия модел, който се произвежда от 2002 година, ще бъде отбелязан с пакет Final Edition, който ще бъде наличен за цялата гама до края на март 2026 година. Този прощален пакет включва дискретни, ексклузивни елементи, сред които лазерно гравиран надпис „Final Edition“ около задните прозорци, осветени прагове, табло и, при по-високите нива на оборудване, кожена обшивка на скоростния лост, предаде Факти

Цената на Final Edition започва от 75 025 евро в Германия и достига 103 005 евро за мощния Touareg R Hybrid, който развива комбинирана мощност от 456 конски сили.

Touareg си е осигурил място в автомобилната история като страстен проект на бившия председател на Volkswagen, като споделя ДНК-то на оригиналния Porsche Cayenne. През три поколения Touareg е продаден в над 1,2 милиона бройки по целия свят, оставяйки след себе си наследство, белязано от моменти като постижението на серийния модел да тегли Boeing 747 и трите решителни победи в рали Дакар между 2009 и 2011 година.

Volkswagen изрично споделя, че „модела Touareg с двигател с вътрешно горене“ се пенсионира, което силно подсказва, че моделът ще се завърне като изцяло електрически автомобил. Слуховете в индустрията сочат, че ID. Touareg може да се появи около 2029 година, заемайки мястото си като електрически флагмански SUV и потенциално да стане първият автомобил, който използва архитектурата SSP от следващо поколение на Volkswagen. Това позициониране е стратегическо, като го отличава от предстоящия Porsche Cayenne Electric, който ще се движи на платформата PPE, и се вписва в по-широката стратегия на VW за възстановяване на емблематични имена от ерата на двигателите с вътрешно горене за техните електрически наследници, ход, който вече бе анонсиран от предстоящия ID. Polo.

