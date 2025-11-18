Край за Владо Николов и музикант в „Трейтърс“

Стопкадър бТВ

Владо Николов не се поддаде на изнудване и напусна „Трейтърс“, след като запази достойнството си. Волейболната легенда бе поканен на тайна среща от Даниел Бачорски. На нея бизнесменът му предложи да се присъедни към него като предател, като при отказ му каза, че ще го „убие“. Владо не прие предложението и напусна продукцията. След него ултиматума на Бачорски бе отхвърлен и от Венци Венц, и музикантът също последва Николов.

Не мога да си представя, че трябва да излъжа дори и един ден тези хора, с които сме гласували. Предпочитам да напусна играта на крачка преди финала, отколкото да излъжа. Аз съм тук, за да разкрия мистерията, а не да бъда най-известния предател, призна Владо.

Бяха страхотни и уникални преживявания за мен. Най-разтърсяващото беше, че аз съм последователен и аналогичен човек, който обича да има ясен план. Трябваше да си сменям настроението и мнението по три пъти на ден, добави той.

Моята цел беше праведните да спечелят, и за съжаление с прибързания ход, който направихме, и с щита, който Глория взе, плановете се промениха. Трябваше да се наложа, не го направих и сега най-вероятно предател ще спечели формата, каза още по бТВ Владо Николов.

Така Бачорски остана единствения предател часове пред финала. В групата на праведните засега оцеляха Дани Петканов, Глория, Ева Веселинова и Георги Коджабашев.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!