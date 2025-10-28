Край за нея в Ергенът

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Красимир каза тежката си дума в "Ергенът: Любов в рая". Бизнеменът даде роза на Киара, тъй като почувства, че тя е по-близо до сърцето му, отколкото Ана-Шермин. Краси обаче уточни, че певицата едва ли има чувства към него и още е рано да се каже какво ще се случи между двамата. Той обаче се надява, че е направил верен избор тази вечер.

Шермин пък получи последен шанс да остане в романтичното риалити. На нея й беше предложена роза от Лъчезар, която обаче тя отказа. Така Шермин, Лъчо и Хени напуснаха продукцията.

По-добре сама, отколкото зле придружена. Вече съм наясно, че мъжът, който иска да бъде с мен, трябва да пробие всички бариери, а Краси не можа, категорична бе по бТВ Ана-Шермин, след като си взе довиждане с другите.

Красимир все пък изрази съжаление, че Ана си тръгна. Той призна, че въпреки всичко е искал тя да остане, но явно не е можала да преглътне егото си.

