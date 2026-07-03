Крайбрежната алея във Варна се наводни след дъжд през нощта
Кадър М. Георгиева, Забелязано във Варна
Наводнена е Крайбрежната алея във Варна в района на Първа буна.
Кадри на граждани показват, че в момента положението е доста сериозно и явно водата не се отводнява.
Участъкът бе ремонтиран наскоро.
"Онзи ден и пловдивчани бяха така, за 2 часа се изля вода за 2 дни дъждове... кой канал да я поеме? Като си пуснете чешмите на макс не ви ли се пълнят мивките...", коментира инжерен в коментарите.
"Не знам от колко години живеят във Варна пишещите, аз съм 58 набор след дъжд винаги е така,каква е разликата от преди 4 години? ", пише друг.
Редактор "Екип на Петел",
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