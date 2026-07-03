Крайбрежната алея във Варна се наводни след дъжд през нощта

Кадър М. Георгиева, Забелязано във Варна

Наводнена е Крайбрежната алея във Варна в района на Първа буна.

Кадри на граждани показват, че в момента положението е доста сериозно и явно водата не се отводнява.

Участъкът бе ремонтиран наскоро.

"Онзи ден и пловдивчани бяха така, за 2 часа се изля вода за 2 дни дъждове... кой канал да я поеме? Като си пуснете чешмите на макс не ви ли се пълнят мивките...", коментира инжерен в коментарите.

"Не знам от колко години живеят във Варна пишещите, аз съм 58 набор след дъжд винаги е така,каква е разликата от преди 4 години? ", пише друг.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!