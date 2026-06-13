Кражбите на кабели по варненския бул. „Левски“ струват на местната хазна десетки хиляди евро

Снимка Община Варна

Очаква се отговор от ръководството на Община Варна, съгласно който да бъдат възложени дейностите по възстановяване на осветлението по бул. „Левски“. Въпросното трасе стана обект на набези в края на миналата година и оттогава се обсъждат вариантите за неговото възстановяване.

Това става ясно от седмичния отчет за работата на район „Одесос“ за периода 8–12 юни, публикуван във Фейсбук от кмета на района Янислава Шопова, пише moreto.net.



Осветлението в района на кръговото кръстовище на бул. „Владислав Варненчик“ с ул. „Девня“ често понася щети заради системни кражби на електрозахранващи кабели и разбиване на капаците на стълбовете.



От районното кметство посочват, че възможните технологични варианти за възстановяване на осветлението по бул. „Левски“ са два: подземно възстановяване – 98 649,75 евро без ДДС, и въздушно възстановяване – 20 200,41 евро без ДДС.



При избор на подземно възстановяване посочената сума ще лиши район „Одесос“ от възможността да предприема действия по подмяна и подобряване на средата, освен ако не бъдат осигурени допълнителни средства от страна на общината.



От „Одесос“ информират още за нарушена цялост на осветителни тела и на стълб за парково осветление вследствие на счупен клон зад Катедралата. За тях вече е задействана процедура, като се очаква срокът за доставка да бъде по-дълъг от обичайното, тъй като конкретният модел е специфичен и се предлага от производител извън Европейския съюз.

Редактор "Екип на Петел",

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