Кремъл: Ако Украйна започне да произвежда ракети за системите Patriot, това означава, че на нейна територия ще има войници на НАТО

Пиксабей

Ако Украйна започне да произвежда ракети за системите Patriot, това означава, че на нейна територия ще има войници на НАТО, срещу което беше започната и Специалната военна операция. Така говорителят на руския президент Владимир Путин Дмитрий Песков коментира решението на Доналд Тръмп да даде лиценз на Киев за производство на боеприпасите за противовъздушната отбрана. Според Песков в Кремъл тепърва проучват направеното изявление, предаде новини.бг.

"Трябва да осмислим доколко е разработен този въпрос, от кого е разработен и така нататък. Но ако това обещание бъде изпълнено, то на украинска територия ще работят въоръжени сили от държави-членки на НАТО“, заяви Песков, цитиран от Газета Ру.

Изданието отбелязва, че решението на Тръмп е предизвикало критични коментари не само в Русия, но и в чужбина. Като пример се дава статия в Responsible Statecraft, според която опитът на американския президент да подобри украинската противовъздушна отбрана с лиценз за производство на Patriot може да се окаже безсмислен и дори опасен за Вашингтон. Причината е, че чужди държави могат да получат достъп до секретни американски технологии. Това, пише Responsible Statecraft, може да накара Вашингтон да се откаже от инициативата, след като осъзнае военните и технологичните рискове от нея.

В Русия допускат, че думите на Тръмп за възможното даване на лиценз за производство на Patriot е не толкова реална помощ, колкото жест, имащ за цел отговори на исканията на Киев.

"Ясно е, че производството е скъпо и трудно да се организира в условия на война. Може би, самият Тръмп се надява, че нищо няма да стане. Но сега той има възможност да каже, че е дал лиценза и е направил всичко, каквото е могъл“, коментира руският експерт по сигурността Константин Блохин.

Редактор "Екип на Петел",

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