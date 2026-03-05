Кремъл: Иран не е искал никаква военна помощ от Русия

стопкадър: Ютуб

Иран не е искал никаква военна помощ от Русия. Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков в отговор на журналистически въпрос дали Москва не планира да подкрепи Техеран не само политически, но и чрез оръжейни доставки например.

Министерството на външните работи излезе с позиция, в която обвини Съединените щати и Израел, че са провокирали Иран да нанесе ответни удари по някои арабски държави, за да бъдат и те въвлечени в конфликта, предаде БНР.

Междувременно стана ясно, че руското правителство ще обсъди идеята на президента Владимир Путин да спре газовите доставки за Европа.

Пред журналисти вицепремиерът Александър Новак обяви, че в скоро време правителството ще се събере, за да обмисли идеята на президента за спиране на газовите доставки за Европа още сега, а не когато влязат в сила гласуваните от Съвета на Евросъюза ограничения върху продажбите на руско синьо гориво.

Изказването идва на фона на поскъпването на газа на европейския пазар заради войната в Близкия изток. По-рано през седмицата цената на синьото гориво на нидерландската борса TTF надхвърли 65 долара за мегаватчас, което е рекордна стойност от януари 2023г.

Александър Новак посочи, че Русия осигурява над 12% от потреблението на газ в Европа. Това включва както количествата по газопровода "Турски поток" за Сърбия и Унгария, така и доставките на втечнен газ. Преди избухването на войната в Украйна делът на руските доставки на европейския газов пазар възлизаше на около 40%.

На този фон правителството в Румъния удължи до април догодина срока на действие на тавана върху цената на газа за домакинствата, който е 6 евроцента за киловатчас.

