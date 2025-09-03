Кремъл: Мнението на Мерц за Украйна не трябва да се взима под внимание

Снимка: Пиксабей

Кремъл заяви, че мнението на германския канцлер Фридрих Мерц за мирни преговори между Русия и Украйна не трябва да се взима под внимание, след серията от "доста недобри" според Москва изказвания на германския канцлер за руския президент Владимир Путин, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В интервю, излъчено вчера по германската телевизия "Зат Айнс" (Sat.1), Мерц нарече Путин "може би най-сериозният военнопрестъпник на нашето време" и добави, че "няма място за снизходителност" към подобни хора.

Кремъл отхвърля всички обвинения, че Русия е извършила военни престъпления в Украйна. Москва също така описа като скандална заповедта за ареста на Путин, издадена от Международния наказателен съд през 2023 г., във връзка с обвиненията за отвличане на стотици украински деца.

"Мерц направи серия от крайно неблагоприятни изказвания в последните часове, затова мнението му не може да се вземе под внимание в момента", заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков за предложението на Мерц преговорите между Киев и Москва да се състоят в Женева.

Той увери, че Русия, Китай и Северна Корея не подготвят заговор срещу САЩ, и изрази надежда, че изказването на президента на САЩ Доналд Тръмп в социалната си мрежа "Трут Соушъл" по този въпрос е било по-скоро иронично, съобщи ТАСС.

"Сътрудничеството на Русия с източните ѝ партньори, особено с Китай и Северна Корея, както и в рамките на многостранни формати като ШОС и БРИКС, е насочено към съвместно развитие, а не срещу трети страни", допълни той.

Междувременно Песков съобщи пред журналисти, че Путин е поканил севернокорейския президент Ким Чен-ун в Москва, но към момента няма определена дата за визитата.

