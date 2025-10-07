Кремъл: Очакваме яснота за плановете на САЩ да предоставят ракети "Томахок" на Украйна

стоп кадър: Ютуб

Русия днес заяви, че очаква яснота от САЩ за възможната доставка на ракети "Томахок" на Украйна, и добави, че тези оръжия на теория биха могли да носят ядрени бойни глави, предаде Ройтерс, цитиран от БТА.

Американският президент Доналд Тръмп каза вчера, че иска да знае какво планира да прави Украйна с ракетите, преди САЩ да се съгласят да ги предоставят, тъй като не иска да ескалира войната. Той обаче посочи, че "е взел някакво решение по въпроса".

Запитан за коментар, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви: "Разбираме, че трябва да изчакаме. Вероятно за по-ясни послания, ако дойдат такива."

Песков добави, че практиката при предшественика на Тръмп Джо Байдън е била доставките на нови оръжия да се обявяват чак когато те бъдат получени от Украйна.

Руският президент Владимир Путин в неделя заяви, че ако Вашингтон достави ракети "Томахок" на Украйна за удари на далечно разстояние, дълбоко в територията на Русия, това ще доведе до разрушаване на отношенията на Москва със САЩ.

Песков добави, че е важно да се осъзнае, че "ако се абстрахираме от различните нюанси, става дума за ракети, които могат да бъдат и с ядрени бойни глави. Следователно, това е наистина сериозен етап на ескалация."

Ракетите "Томахок" имат обхват от 2500 километра, така че Украйна може да ги използва за удари на цялата територия на европейската част на Русия, включително постолицата Москва, ако Тръмп реши да ги достави на Киев, отбелязва Ройтерс.

