Кремъл: Преговорният процес за Украйна в Истанбул е "на пауза", заради Киев

стоп кадър: Ютуб

Русия обвини лидерите на Украйна в нарушаване на Истанбулския преговорен процес за възможно мирно решение на конфликта, предаде ДПА.

"Процесът е на пауза заради нежеланието на режима в Киев да отговори по какъвто и да било начин на въпросите, които ние поставихме", заяви днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков пред журналиста от руската държавна телевизия Павел Зарубин, който е близък до Кремъл, уточнява ДПА, цитирана от БТА.

По време на интервюто Песков каза, че украинците не са откликнали на руско проектопредлежоние за сформирането на три работни групи.

"Те не реагират на проектодокумент, който им бе предаден, не реагират на нашето предложение да се създадат три конкретни работни групи. Всичко това е необходимо, за да се започне онази "домашна работа", която трябва да се напише до една среща на върха", уточни Песков, цитиран от ТАСС.

По думите на говорителя на Кремъл руската страна е изпълнена с оптимизъм, идващ от духа на Анкоридж. Песков има предвид състоялата се на 15 август в този град в американския щат Аляска среща между президентите на Русия - Владимир Путин, и на САЩ - Доналд Тръмп.

От тази среща не произтекоха осезаеми резултати по отношение на конфликта в Украйна, обръща внимание ДПА.

Според говорителя на Кремъл Киев не допринася положително за процеса, но Москва се надява, че Тръмп ще съхрани своята политическа воля за мирно решение.

Русия започна войната си в Украйна на 24 февруари 2022 г. Делегации от Москва и Киев се срещнаха нееднократно от май тази година за преки преговори в турския мегаполис Истанбул.

Бяха договорени няколко размени на военнопленници и на тела на убити военнослужещи, но Русия отказва да оттегли своите основни претенции, поради което не се вижда мирно споразумение в близко бъдеще, акцентира ДПА.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!