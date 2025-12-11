Кремъл: Путин ще разговаря с Ердоган в Туркменистан утре

Кадър Youtube

Руският президент Владимир Путин ще разговаря с турския си колега Реджеп Тайип Ердоган в Туркменистан утре, предаде Ройтерс, позовавайки се на изявление на говорителя на Кремъл Дмитрий Песков.

В Ашхабад Путин ще участва в международен форум, посветен на Световната година на мира и доверието, каквато е настоящата 2025 г., предава БТА.

"Днес вечерта президентът ще има международен разговор. Ще бъдете своевременно информирани", каза на репортерите Песков, цитиран от ТАСС.

