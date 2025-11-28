Кремъл: Русия иска мир с Украйна, въпреки че Путин смята Зеленски за нелегитимен лидер

Кадър Youtube

Русия иска да постигне напредък към мир с Украйна, въпреки че смята украинския президент Володимир Зеленски за нелегитимен лидер на страната, заяви днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Ройтерс.

Руският президент Владимир Путин казва, че за него украинското ръководство е нелегитимно, тъй като мандатът на Зеленски е изтекъл, предава БТА.

Украйна обаче обяви, че не може да свика избори, тъй като в страната е въведено военно положение, докато тя се отбранява срещу Русия.

