Кремъл се обяви против посредничеството на Европа в мирните преговори за прекратяване на войната в Украйна, заяви прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков, предаде Offnews.bg

Той обоснова изявлението си, като посочи Европа като страна в конфликта и нейната подкрепа за Украйна.

„В момента Европа е страна в конфликта на страната на Украйна. Не забравяйте, че европейските оръжия директно ни обстрелват и е невъзможно да игнорираме това. Следователно, в този си статус Европа не може да претендира да бъде посредник по никакъв начин“, каза той.

Той също така заяви, че „пълният отказ от диалог с Русия е най-голямата грешка на Брюксел“, посочвайки това като причина за настоящата дипломатическа безизходица.

По-рано министърът на външните работи на Европейския съюз Кая Калас заяви, че Европейският съюз не може да действа като неутрален посредник в преговорите между Украйна и Русия, тъй като открито подкрепя Киев и защитава собствените си интереси за сигурност.

Калас отхвърли идеята за назначаване на специален представител на ЕС, който да преговаря с Москва. Според нея ЕС не е в състояние да третира еднакво и двете страни във войната.

