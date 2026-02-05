Кремъл: Русия ще поддържа отговорен подход към стратегическата стабилност след изтичането на договора Нов СТАРТ

Кадър Youtube

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви днес, че изразява своето съжаление за изтичането на Новия Договор за съкращаване и ограничаване на стратегическите нападателни въоръжения (известен още като "Нов СТАРТ"), но посочи, че Русия ще поддържа отговорен подход към стратегическата стабилност, предаде Ройтерс.

"Срокът на действие на този договор изтече и ние оценяваме това развитие като негативно и изразяваме нашето съжаление", подчерта Песков. Той посочи, че Москва приема с уважение решението на Пекин да не участва на този етап в преговори за ядреното въоръжаване.

Същевременно Песков отбеляза, че не може нито да потвърди, нито да отрече твърдението, че френският президентски съветник по дипломатическите въпроси Еманюел Бон е бил в Москва тези дни.

Френски представител заяви, че във вторник Бон е бил на посещение в Москва, където е разговарял с руски представители. Говорителят на Кремъл каза, че хората от френските дипломатически среди имат склонност да разпространяват подобен род информация в медиите.

Във връзка със случая със скандалния финансист Джефри Епстийн Песков изтъкна, че не желае да губи излишно време в отговарянето на въпроси за непотвърдени внушения в западни медии, както и да коментира изявлението на полския премиер Доналд Туск, който каза, че Епстийн е свързан с руското разузнаване.

Във вторник Туск обяви, че Варшава ще започне разследване за възможни връзки между осъдения за сексуални престъпления Епстийн и руските разузнавателни служби, както и за потенциални последствия за Полша, свързани с аферата.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!