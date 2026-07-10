Кремъл: Ще разширим буферната си зона в Украйна

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Украински дронове поразиха петролни рафинерии в Южна Русия и пристанището Таганрог на Азовско море, а Кремъл обяви разширяване на буферната си зона в Украйна.

Разширяването на зоната е в отговор на ескалиращите военни действия на Киев, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, предаде БНР.

Президентът Владимир Путин остава отворен за дипломатическо решение на войната, но Киев в момента няма желание за преговори. Затова Москва продължава военната си кампания в Украйна, добави Песков пред Ройтерс. Той обвини Киев за удари, насочени пряко към атомната електроцентрала в Запорожие.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте и украинският президент Володимир Зеленски ще се присъединят към срещата на "Коалицията на желаещите" в подкрепа на Украйна в Париж в понеделник, съобщиха от Елисейския дворец. Там ще бъдат и лидерите на Европейския съюз Урсула фон дер Лайен и Антонио Коща.

Още две държави са се присъединили към Коалицията на желаещите - Молдова и Северна Македония.

Редактор "Екип на Петел",

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