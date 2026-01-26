Кремъл: Териториалните въпроси имат фундаментално значение при преговорите за Украйна

стопкадър: Ютуб

Кремъл заяви, че териториалните въпроси продължават да имат фундаментално значение за Русия при преговорите със САЩ и Украйна, предаде Ройтерс.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков каза, че Москва оценява положително "конструктивните преговори" за Украйна през уикенда в Абу Даби.

Руският президент Владимир Путин неведнъж е казвал, че Русия ще завземе със сила цял Донбас, от който в момента Москва контролира 90%, ако Киев не го отстъпи при евентуално мирно споразумение.

"Не е тайна, че това е наша последователна позиция, позиция на нашия президент, че териториалните въпроси, които са част от формулата от Анкъридж, имат фундаментално значение за Русия", каза Песков, цитиран от ТАСС, пише БТА.

"Формулата от Анкъридж" според Москва отразява договореностите, постигнати между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин по време на срещата им в Аляска миналия август, посочи източник, близък до Кремъл.

Това предполагаемо споразумение, по думите на същия източник, предвижда Украйна да предаде на Русия контрола над целия Донбас и замразяване на фронтовите линии навсякъде другаде като условия за всякаква бъдеща мирна сделка.

Киев неведнъж е казвал, че няма да подарява на Москва територии, които Русия не е успяла да завладее.

Преговорите под егидата на САЩ в Аби Даби през уикенда завършиха без споразумение, но се очаква да бъдат подновени следващия уикенд.

