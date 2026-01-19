Кремъл: Тръмп покани Путин в Съвета за мир за ивицата Газа

стопкадър: Ютуб, Нова тв

Кремъл съобщи днес, че руският президент Владимир Путин е бил поканен в Съвета за мир за Газа, предвиден в плана на президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде Ройтерс, цитиран от БТА.

Москва проучва предложението и се надява на контакти във връзка с него с Вашингтон.

