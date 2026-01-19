реклама

Кремъл: Тръмп покани Путин в Съвета за мир за ивицата Газа

19.01.2026 / 12:29 1

стопкадър: Ютуб, Нова тв

Кремъл съобщи днес, че руският президент Владимир Путин е бил поканен в Съвета за мир за Газа, предвиден в плана на президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде Ройтерс, цитиран от БТА.

Москва проучва предложението и се надява на контакти във връзка с него с Вашингтон.

kris (преди 8 минути)
Рейтинг: 561818 | Одобрение: 106698
Може, ако Тръмп плати $1 млд от джоба си.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

