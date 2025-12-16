Кремъл: Участието на европейците в преговорите за мир с Украйна не вещае нищо добро

Снимка: Пиксабей

Кремъл заяви днес, че участието на европейските страни в преговорите по плана за мир в Украйна „не вещае нищо добро“, и посочи, че все още не е информиран за резултатите от преговорите в Берлин, предаде Франс прес.

„Участието на европейците не вещае нищо добро, що се отнася до това дали (споразумението) е приемливо (за Москва)“, подчерта Дмитрий Песков, говорителят на руския президент Владимир Путин.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви по-рано днес, че някои страни от "Коалицията на желаещите" са готови да предоставят на Киев подкрепа на терен, предаде Укринформ, цитирана от БТА.

Зеленски обяви това на съвместна пресконференция с нидерландския премиер Дик Схоф в Хага, но отказа да разкрие подробности.

"Знаете, че в коалицията на желаещите имаме над 30 страни и всяка от тях вече има разбиране за своята роля или за обема си на доставки. Някои са готови да предоставят само разузнавателна информация, други са готови да изпратят военнослужещи в Украйна", посочи Зеленски, като добави, че всичко това е описано в приет от коалицията документ. Украинският лидер обаче подчерта, че съюзническите държави са се разбрали да не правят този документ публично достояние.

"Това бе съвместно решение, което означава, че след тази фаза ние ще сме готови и вие ще разберете какво може да предостави всяка една страна", продължи Зеленски.

По-рано днес Укринформ предаде, че британският премиер Киър Стармър е заявил, че коалицията на желаещите е подготвила военни планове за гарантиране на сигурността на Украйна по въздух, море и суша и за засилване на способностите на украинската армия.

