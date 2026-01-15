Кремъл: Украйна изчерпва възможностите си за споразумение

стопкадър: Ютуб

Кремъл предупреди днес, че Украйна изчерпва възможностите си да сключи споразумение за прекратяване на продължаващата близо 4 години война с Русия, след като хиляди хора в Киев останаха без отопление при температури от -12°C след вълна от руски удари по енергийната мрежа на страната, предаде АФП.

Москва не се отказва от намерението си да завземе останалата част от Източна Украйна, докато наближава четвъртата годишнина от началото на офанзивата – най-тежката война в Европа от Втората световна война насам, отбелязва АФП, цитирана от БНР.

"Ситуацията за режима в Киев се влошава с всеки изминал ден", заяви пред репортери говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, добавяйки, че "коридорът за вземане на решения" от Украйна "се стеснява".

Русия отхвърля предложенията на Запада за прекратяване на войната и е заявила, че е решена да завземе останалата част от украинската територия, която е обявила за руска, със сила, ако дипломацията се провали.

"Дошло е времето (украинският лидер Володимир) Зеленски да поеме отговорност и да вземе подходящото решение", заяви Песков, явно призовавайки Киев да се съгласи с твърдите условия на Москва.

Руският президент Владимир Путин поиска Киев да се оттегли от части от Източна и Южна Украйна като предварително условие за прекратяване на огъня.

Американският лидер Доналд Тръмп изрази разочарование от двете страни, след като в продължение на месеци на преговори не беше постигнат пробив за прекратяване на войната.

Украинските, американските и европейските преговарящи са се споразумели за рамков 20-точен план за прекратяване на войната, заяви Зеленски - корекция на 28-точковото предложение, първоначално представено от Вашингтон, което силно облагодетелстваше Москва.

Песков каза, че диалогът с Вашингтон продължава.

В същото време той не потвърди информации, че Русия уж е съгласна да допусне разполагане в Украйна на мироопазващ контингент, ако в него влязат също военни от Китай и страни от т.нар. глобален Юг.

