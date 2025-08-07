реклама

Кремъл е получил "приемлив" план за мир в Украйна: С какво САЩ са изкушили Путин?

07.08.2025 / 16:16 2

Кадър Кремъл

Русия е получила предложение от САЩ за прекратяване на войната в Украйна, което Москва разглежда като "приемливо". За това съобщава полското издание Onet, цитирайки Юрий Ушаков – съветник на Владимир Путин – според когото разговорите са били инициирани от специалния пратеник на Доналд Тръмп Стив Уиткоф, пише Актуално.

Изданието твърди, че това са параметрите, по които е регистриран напредък при срещата в Кремъл миналата седмица: 

между Украйна и Русия няма да бъде подписан мирен договор, а ще бъде договорено прекратяване на огъня (примирие);

завзетите украински територии ще бъдат де факто признати чрез тяхното „замразяване“ за срок между 49 и 99 години;

повечето санкции срещу Русия ще бъдат отменени;

вносът на руски петрол и газ ще бъде възстановен в дългосрочен план;

Кремъл няма да получи гаранции за неразширяване на НАТО;

САЩ ще продължат военната помощ за Украйна.

Информацията не може да бъде потвърдена от независим източник, но се вписва в серия от дипломатически сигнали през последните дни.

Знаци за мир

На 30 юли полският премиер Доналд Туск заяви, че "има голям шанс и много знаци, че войната може скоро поне да бъде временно прекратена". Президентът на Чехия Петър Павел също допусна компромисен сценарий, казвайки, че "ако цената за оцеляването на Украйна е Русия да задържи част от страната, това е приемлива цена". 

Полският външен министър Радослав Шикорски, запитан за възможно възобновяване на енергийното сътрудничество с Русия, заяви: "Някога тази война ще свърши, а Русия е доставяла ресурси на Европа от стотици години". 

Onet припомня, че Тръмп е поставил ултиматум на Путин: до 8 август Русия трябва да прекрати войната, в противен случай ще бъдат наложени вторични санкции – тоест икономически мерки срещу страни, които купуват руски енергоносители. Това би означавало пълна блокада на износа на руски суровини и срив на руската икономика. 

Кремъл подозира, че Тръмп блъфира и няма да въведе санкциите. САЩ, от своя страна, смятат, че Москва всъщност се страхува от рестрикциите и вече е предложила частична отстъпка – да спре ударите по украинските градове, ако САЩ се откажат от санкциите, дори при продължаване на ограничени бойни действия. 

Източници на Onet твърдят, че напрежението между Вашингтон и Москва, включително взаимните ядрени заплахи, всъщност е знак, че страните са близо до сделка, а не обратното.

За момента Москва не е потвърдила публично дали приема предложението, но по думите на Ушаков то вече е на масата и се разглежда сериозно.

 

Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
Горан (преди 1 минута)
Рейтинг: 14234 | Одобрение: -5246
според нумерологията войната ще бъде прекратена 2026 година, интересно ми е дали нумерологията ще излезе права
да ама не
1
0
kjk (преди 17 минути)
Рейтинг: 134197 | Одобрение: 15272
 Европа беше изхвърлена зад борда, поведението на Путин и Тръмп преди преговорите възмути Германия.След като Путин се срещна с американския специален пратеник, в Кремъл обявиха преговори между президентите на Русия и САЩ. Авторът на германското издание Berliner Zeitung Николас Бутилин, коментирайки тази новина, стигна до  извода че, Европейският съюз е оставен настрана, той не е бил поканен на преговорите!!!;)УсмивкаАнгелче

