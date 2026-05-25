Кремъл към Ереван: Цената на газа може от привлекателна да стане пазарна

Кремъл предупреди, че Армения може да загуби много привлекателната цена, която плаща за руския газ, ако се откаже от интеграцията с Русия.

Армения е член на водения от Русия икономически съюз и е силно зависима от руските енергийни доставки, но през последните години се стреми към по-тесни връзки с Европейския съюз, включително чрез приемането на закон миналата година за започване на процеса по присъединяване към блока, отбелязва Ройтерс, цитирана от БНР.

"Има много, много привлекателна и повече от преференциална цена за руския газ", заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков пред журналисти, запитан за отношенията с Армения. "Но, разбира се, такива условия не са достъпни за участниците в други интеграционни формати. Там ценовата структура е съвсем различна. Тя е пазарна", подчерта Песков.

Външният министър на Армения Арарат Мирзоян заяви, че страната няма интерес да прекъсва политическите и икономическите си връзки с Русия. "Искаме и ще се стремим да запазим и задълбочим нормалните си отношения", го цитира руската информационна агенция Интерфакс да казва пред журналисти в Ереван.

Отношенията между Русия и Армения, където се намират няколко руски военни бази, стават все по-напрегнати, след като Азербайджан със сила си върна региона Нагорни Карабах през септември 2023 г., въпреки присъствието на руски мироопазващи сили.

Руският президент Владимир Путин повдигна въпроса за цената на газа на среща с арменския премиер Никол Пашинян през април, като заяви, че Ереван плаща 177,50 долара за 1000 кубически метра газ от Русия, който в Европа би струвал над 600 долара.

През юни в Армения ще се проведат парламентарни избори, в които партията на Пашинян ще се изправи срещу редица опозиционни формации, много от които са проруски настроени.

