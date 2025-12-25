Кремъл направи предложение на Париж за осъден французин

Снимка Пиксабей

Напрежение по оста Русия - Франция.

Москва е направила предложение на Париж за осъдения в Русия френски изследовател Лоран Винатие, който е заплашен от обвинения в шпионаж, заради които може да остане в затвора до 20 г., предаде АФП.

Изненадващото публично предложение идва на фона на интерес от двете страни към евентуални разговори между президентите Владимир Путин и Еманюел Макрон.

Винатие, който работи за швейцарска неправителствена организация за посредничество при конфликти, е осъден през юни 2024 г. на 3 г. затвор заради това, че не се е регистрирал като "чуждестранен агент". Но той е изправен пред нови обвинения в шпионаж.

"Има съответни контакти между нашата страна и френската. Всъщност е направено предложение към французите относно Винатие", каза говорителят на Кремъл Дмитрий Песков пред журналисти днес. Той обаче не даде подробности:

"Топката е в полето на Франция".

Семейството на Винатие отрича обвиненията срещу него и твърди, че е жертва на напрежението между Москва и Париж заради руската война в Украйна, пише bnrnews.bg.

