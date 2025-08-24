Кремъл нареди на руснаците да инсталират приложението Max

Кадър Уикипедия

Руското правителство обяви, че от следващия месец във всички мобилни телефони и таблети, закупени в страната, трябва да е предварително инсталирано приложението за съобщения Max, което е конкурент на WhatsApp и според критиците може да се използва за проследяване на потребителите, предаде Мобил България.

Решението да се популяризира Max идва в момент, в който Русия търси по-голям контрол над интернет. Властите заявиха, че Max, което ще бъде интегрирано с правителствени услуги, ще бъде включено в списъка с задължителни предварително инсталирани приложения на всички устройва, включително мобилни телефони и таблети, продавани в Русия от 1 септември.

Фирмата, която разработва Max, заяви тази седмица, че 18 милиона потребители вече са изтеглили приложението, части от което все още са в тестова фаза. Държавните медии твърдят, че обвиненията на критиците на Кремъл, че Max е шпионско приложение, са неверни и че то има по-малко разрешения за достъп до потребителски данни от конкурентите WhatsApp и Telegram.

От 1 септември ще бъде задължително руският магазин за приложения RuStore, който е предварително инсталиран на всички Android устройства, да бъде предварително инсталиран и в устройствата на Apple. Рускоезичното телевизионно приложение Lime HD TV, което позволява на хората да гледат безплатно държавните телевизионни канали, също ще бъде предварително инсталирано на всички смарт телевизори, продавани в Русия от 1 януари.

Натискът за популяризиране на местни приложения идва, след като Русия обяви, че е започнала да ограничава някои разговори в WhatsApp и в Telegram, като обвинява чуждестранните платформи, че не споделят информация с правоохранителните органи в случаи на измама и тероризъм. WhatsApp има над 97 милиона потребители в Русия пред Telegram с 90 милиона. Третата най-популярна платформа за съобщения в страната е VK Messenger с над 17 милиона потребители.

