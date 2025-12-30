Кремъл не предоставя доказателства за украинска атака по резиденция на Путин

Кадър Youtube

Кремъл отказа да предостави доказателства за вчерашните си твърдения, че Украйна е атакувала резиденция на руския президент Владимир Путин северозападно от Москва. Говорителят на Путин - Дмитрий Песков, определи като "безумни" опроверженията от Киев.

"Не мисля, че в случая трябват някакви улики, щом става дума за такова масово нападение на дроновете, които бяха свалени само благодарение на добрата работа на противовъздушната отбрана. Що се отнася до отломките и дроновете, тук не мога да кажа нищо. Това е тема за нашите военни", каза Песков.

"Повече от денонощие след изявлението си за въздушната атака по резиденцията във Валдай, Русия не е представила достоверни данни за твърденията си, няма и да го стори, понеже такава атака изобщо не е имало", заяви украинският министър на външните работи Андрий Сибига.

Той изрази разочарованието на Киев от реакциите на Индия, Пакистан и Обединените арабски емирства. Трите страни изразиха притеснения от руските твърдения. Според Сибига, с това те поддържат руската пропаганда и подкопават дипломацията, точно когато мирният процес бележи напредък".

