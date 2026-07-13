Кремъл отхвърли срещата на върха в Париж: Това е коалиция на войнолюбци

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Кремъл отхвърли срещата на върха в Париж, на която се събират украинският президент Володимир Зеленски и ключови съюзници - т.нар. Коалиция на желаещите - като лидери, които „не искат мир“, но същевременно заяви, че Москва ще следи събитията „внимателно“.

„Това е коалиция на войнолюбци“, каза прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков, обвинявайки групата, че иска да „продължи войната“, посочва БГНЕС.

„Това са държавите, които предприемат враждебни действия срещу Русия, затова ще следим ситуацията много внимателно“, добави той.

Редактор "Екип на Петел",

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