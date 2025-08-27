Кремъл похвали американските усилия за спиране на войната в Украйна, но порица Европа

Кадър Youtube

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков похвали усилията на САЩ за постигане на мир в Украйна, като определи руско-американската среща на високо равнище в Аляска като "значима и необходима", предаде БТА, позовавайки се на Ройтерс.

Песков обаче заяви пред медиите, че Москва гледа негативно на европейските предложения за гаранции за сигурност за Киев. Той повтори отново отдавнашната позиция на Русия, че в Украйна не трябва да бъдат разполагани войски на страни от НАТО.

В момента се водят активни приготовления за "безпрецедентно" посещение на руския президент Владимир Путин в Китай, добави Песков.

Очаква се на срещата на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) на 31 август и 1 септември да присъстват освен Путин още над 20 световни лидери, отбелязва Ройтерс.

