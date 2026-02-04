Кремъл поиска Украйна да отстъпи преди преговорите в Абу Даби

Кадър Ютуб

осква поиска днес от Киев да приеме условията ѝ за прекратяване на продължаващата 4 г. война и обеща да продължи инвазията си, ако това не се случи, на фона на преговорите между двете страни, които започнаха в Абу Даби, предаде АФП.

Преговорите с посредник САЩ, са поредният кръг от дипломатическите усилия, които досега не са довели до споразумение за прекратяване на войната, започнала с руска инвазия през февруари 2022 г.

Това е в най-смъртоносния конфликт в Европа от Втората световна война насам, като стотици хиляди загинаха, милиони бяха принудени да напуснат домовете си в Украйна, а голяма част от Източна и Южна Украйна беше опустошена.

Твърдата реторика на Кремъл заедно с масираната руска атака с дронове и ракети в навечерието на преговорите, която засегна тежко енергийната мрежа на Украйна и прекъсна електрозахранването и отоплението при температури далеч под нулата - заплашват да засенчи всякакви шансове за напредък в столицата на ОАЕ.

"Нашата позиция е добре известна", заяви пред репортери днес в Москва говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

"Докато режимът в Киев не вземе подходящите решения, специалната военна операция продължава“, каза той, използвайки руския термин за офанзивата.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви във вторник, че руските удари по енергийната система на Киев "потвърждават, че нагласите в Москва не са се променили: те продължават да залагат на война и унищожаване на Украйна и не вземат дипломацията на сериозно".

"Работата на нашия преговарящ екип ще бъде коригирана съответно", каза той, без да дава подробности.

Американският президент Доналд Тръмп обаче заяви, че руският лидер Владимир Путин е "спазил думата си" с едноседмичното обещание да не нанася удари по столицата или критични енергийни съоръжения.

"Това е много, знаете ли, една седмица, ще приемем всичко, защото там е наистина много, много студено", заяви Тръмп във вторник.

"Искам той да сложи край на войната", добави Тръмп. На въпроса дали е разочарован, че Путин не е удължил паузата, той отговори: "Бих искал да го направи".

Основната спорна точка в преговорите за уреждане на конфликта е дългосрочната съдба на територии в Източна Украйна.

Москва изисква Киев да изтегли войските си от части от Донбас, включително от силно укрепени градове, разположени върху огромни природни ресурси, като предварително условие за всяка сделка.

Тя също така иска международно признание, че земята, завзета при инвазията, принадлежи на Русия.

Киев заяви, че конфликтът трябва да бъде замразен по настоящата фронтова линия и отхвърли едностранното изтегляне на войските.

Междувременно украинският преговарящ Рустем Умеров потвърди, че днешните тристранни разговори в Абу Даби са започнали. От страна на САЩ там са спецпратеникът Стив Уиткоф и президентският зет Джаред Къшнър, а Русия е представена от Игор Костюков, военноморски офицер, санкциониран от Запада за ролята си в инвазията в Украйна, предаде БНР.

