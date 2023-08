Кремъл пусна потресаващи кадри: Руски войници с автомати карат турски моряци да паднат на колене на собствения им кораб

Кадър Туитър

Министерството на отбраната на Русия показа видео от претърсването от руски военни на кораба за насипни товари „Шюкрю Окан“, носещ името на сподвижника на ататюрк адмирал Шюкрю Окан.

Балкерът плаваше под флага на Палау към украинското пристанище Измаил в одеска област и беше спрян с използване на оръжие на 13 август от руския патрулен кораб на Черноморския флот на РФ „Василий Биков“, предаде OFFnews.bg.

Руснаците влизат с автомати, насочени към турските моряци.

Карат ги да паднат на колене.

Събитията са в международни води близо до България и Турция, в които Русия няма абсолютно никакви права над търговските кораби и не отговарят на никакви международни закони.

Самият кораб е чужда територия.

Напрактика, това може да се случи с всеки друг кораб в Черно море, включително с български екипаж.

Кадрите на ведомството на Шойгу, трябва да внушат, че руснаците са властелините на морето. Започват с това, че хеликоптер Ка-29 облита плавателния съд, след което група руски военни вземат на абордаж кораба.

Руското военно ведомство съобщава, че военните „проверили документацията“ и провели „претърсващи мероприятия“, като всичко това е „осъществено професионално“ в съответствие с изискванията на международното законодателство. След претърсването руснаците съставили протокол, а корабът продължил плаването си към Измаил.

На кадрите, заснети от въздуха, с които се похвали МО на РФ може да се види човек във военна униформа и хора, стоящи на палубата на колене с ръце зад тила. После военните с оръжие бягат към палубната рубка и поставят под дулата на автомати на колене намиращите се и там членове на екипажа, включително и капитана. Питат капитана защо не е спрял кораба. С помощта на колега, помагащ с превода, капитанът отговаря на турски език, че не е разбрал добре. Според публикации в социалните мрежи първоначално на искането на руснаците да спрат кораба, турският екипаж им отговорил да вървят при крайцера "Москва". Едва след като открили картечен огън по кораба, "Шюкрю Окан" спрял.



Целият инцидент с нападението на руски военни срещу граждански кораб се разигра в близост до българската територия. За да го спре кораба руснаците стреляха по него и това е първият случай с употреба на сила и оръжие срещу граждански мореплавателен съд извън акваторията на Украйна.

Russians published footage of the raid on the Sukru Okan ship that was stopped in the Black Sea on its way to Izmail. As I understand, the crew of the ship first told the occupiers to go where Moskva went and only stopped after the Russians fired shots?



Then the officer… pic.twitter.com/vdZkVrPHWe