Снимка: Пиксабей

Русия разкритикува решението на Франция да подпише споразумение, предвиждащо евентуална доставка на до 100 изтребителя Rafale за Украйна, определяйки го като действие, което подхранва войната.

Френският президент Еманюел Макрон и украинският му колега Володимир Зеленски подписаха писмо за намерение, което очертава бъдещи оръжейни доставки. Това се случи по време на посещението на Зеленски в Париж на 17 ноември, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.

„Париж по никакъв начин не допринася за мира, а по-скоро подхранва милитаристки и войнолюбиви настроения“, заяви прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков.

Франция вече е доставила на Киев изтребители Mirage, но досега не беше ставало дума Украйна да получи Rafale – емблемата на френската бойна авиация.

През цялата война Русия критикува държавите от НАТО за това, че въоръжават Украйна, твърдейки, че това не променя нищо на бойното поле.

„Независимо какви самолети се продават на киевския режим, това няма да промени ситуацията на фронтовете и не може да промени динамиката“, заяви Песков.

