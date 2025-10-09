Кремъл съобщи за важна среща в близките дни

снимка: Пиксабей

Руският президент Владимир Путин и иракският премиерът Мохамед ас Судани - настоящ председател на Съвета на Арабската лига - изразиха съгласие в телефонен разговор планираната за 15 октомври в Москва Руско-арабска среща на върха да бъде отложена, съобщи пресслужбата на Кремъл, цитирана от ТАСС и Ройтерс.

"Предвид началото на активната фаза от изпълнението на плана на американския президент Доналд Тръмп за нормализиране в ивицата Газа, Владимир Путин и Мохамед ас Судани бяха единодушни, че ще бъде трудно за мнозина поканени арабски лидери в тази ситуация лично да дойдат в Москва", се казва в изявлението на Кремъл. "Сметнато бе за уместно руско-арабската среща на високо равнище да бъде отложена за по-късна дата, която ще бъде съгласувана допълнително", отбеляза пресслужбата, допълва БТА..

Руската и иракската страна ще информират за промяната всички арабски държави по дипломатическите канали, допълни тя.

През май Путин покани всички лидери от Лигата на арабските държави (Арабската лига) на планираната за този месец среща на върха. Руският президент изрази увереност, че тази среща ще допринесе за по-нататъшно укрепване на взаимноизгодното многостранно сътрудничество между страните, ще спомогне за гарантирането на мир, сигурност и стабилност в Близкия изток и Северна Африка. Тогава той отбеляза, че повечето от лидерите на арабските страни са приели поканата.

