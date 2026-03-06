Кремъл заплаши Финландия заради евентуално разполагане на ядрени оръжия

Кадър Youtube

Москва отправи остро предупреждение към Хелзинки заради плановете на властите във Финландия да отменят законовата забрана за разполагане на ядрено оръжие на свой територия.

Финландският президент Александер Стуб обясни вчера, че страната му иска да бъде част от общото планиране на отбраната в НАТО след като Франция предложи да защити европейските си съюзници с ядрения си арсенал, припомня БНР.

Говорителят Дмитрий Песков даде да се разбере, че в Кремъл схващат това като заплаха:

"Това изявление води до ескалация на напрежението на европейския континент. То допринася за уязвимостта на Финландия - уязвимост, провокирана от действията на финландските власти."

