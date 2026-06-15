Кремен Георгиев: "Топлофикация София" има 61 началника и дължи милиарди

Кадър Нова Нюз

Единствената топлофикация в България с подобни огромни задължения е "Топлофикация София", която дължи милиарди. Останалите дружества дължат общо вероятно около 20 млн. евро. Разликата е, че "Топлофикация София" е общинска, а другите частни и направиха модернизацията си преди години и продължават да надграждат.

Това заяви в предаването "РеВизия" по NOVA NEWS председателят на асоциацията на топлофикационните дружества Кремен Георгиев.

"В другите топлофикации са много по-малко проблемите. Въпрос на мащаб и на труд е. Другите просто нямат такива задължения, нямат или почти нямат. Жълти стотинки сравнение с "Топлофикация София". Всички други общо дължат сигурно 20 милиона евро, а София - милиарди", каза той.

Голямата разлика се крие във възможността на другите топлофикации да предлагат и продукт, различен от топлоенергията. "Те правят нещо повече - електрическа енергия. Но за да се случи това нещо те са започнали подготовка от 2004 година, преди 20 години. Всички те са частни, а само "Топлофикация София" е общинска. Софийската топлофикация има 61 началника - СОС, общинския съвет. Те са политици", посочи Георгиев.

Отдавна се знае, че Топлофикация задлъжнява в моментите, в които цената на природния газ е висока, а тя е длъжна да продава на ниска регулирана цена. Но и този проблем, оказва се, може да бъде избегнат. "Цената на природния газ важи за всички, но другите топлофикации са над водата, защото продават електрическа енергия. И в момента дори се модернизират. Когато произвеждаш топлинна и електроенергия в съотношение 1:1, не те бърка толкова социалната цена на топлинната енергия, защото другия продукт е борсова стока. В "Топлофикация София" това съотношение е 5:1. 5 пъти топлоенергия и 1 път електричество. Това е неефективно", заяви експертът, пише факти.бг.

Що се отнася до решението за повишаване на цената на топлофикационните продукти от началото на юли, Георгиев обясни, че то е неизбежно: "В днешно време подобно увеличение няма как да не бъде обосновано. Просто има инфлация. Топлофикациите произвеждат топлина, използват суровини, чиито цени се увеличават. Говорим за увеличение от около 3-4%, в този диапазон ще бъде увеличението на цената, след като КЕВР реши, които разходи на топлофикациите ще бъдат признати. Основната тежест в цената е прогнозната цена на природния газ и прогнозната цена на т.нар. емисии, които се плащат. Съвкупността между тези два фактора е 80% от разходите на топлофикациите".

Състоянието на "Топлофикация София" и генерално за топлофикациите в страната са важна тема за дискусия. Столичната топлофикация обаче е най-голямата и това прави разговора за нея още по-важен. От една страна става дума за най-голямото общинско дружество в България и за инфраструктура, която осигурява отопление и топла вода на огромна част от столицата. От друга страна - за компания, която от години трупа задължения, нуждае се от мащабни инвестиции и периодично се превръща в тема на политически спорове, одити и спасителни планове. През последните месеци дружеството отново попадна във фокуса на общественото внимание. Причината - мащабни ремонти по топлопреносната мрежа,цена на услугата, феноменалния размер на дълговете.

По данни, обсъждани в Столичния общински съвет, задълженията на дружеството вече надхвърлят милиарди. В същото време мрежата продължава да изисква модернизация, а инвестициите, необходими за намаляване на загубите и повишаване на ефективността, са значителни. Това поставя ръководството на дружеството и Столична община пред трудна задача – как да се поддържа една стратегическа за града услуга, когато финансовите възможности остават ограничени. Именно затова разговорът за "Топлофикация София" не е просто разговор за аварии, ремонти или сметки за парно. Това е разговор за управлението на публични активи, за устойчивостта на един модел, наследен от миналия век, и за цената на инфраструктурата, която повечето хора забелязват едва когато спре да работи.

Редактор "Екип на Петел",

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